Alcolumbre se reúne com empresários contrários ao fim da escala 6x1
Câmara dos Deputados pretende concluir votação da PEC nesta quarta-feira (27)
A PEC (Proposta de Emenda Constitucional) destinada a alterar a jornada de trabalho no Brasil está gerando debates sobre suas consequências econômicas.
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