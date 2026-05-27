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Alcolumbre se reúne com empresários contrários ao fim da escala 6x1

Câmara dos Deputados pretende concluir votação da PEC nesta quarta-feira (27)

Jornal da Record News|Do R7

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A PEC (Proposta de Emenda Constitucional) destinada a alterar a jornada de trabalho no Brasil está gerando debates sobre suas consequências econômicas.

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