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Copom decide nesta quarta (5) nova taxa básica de juros

Expectativa é de que comitê decida pelo quarto corte consecutivo, o que passaria para 14% ao ano

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O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne hoje para decidir sobre a nova taxa básica de juros.

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