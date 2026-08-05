Dólar abre quarta (5) em queda e Ibovespa em alta

Na espera pela decisão da nova taxa básica de juros pelo Banco Central, o dólar abriu o dia em queda. Pela manhã, a moeda norte-americana estava cotada a R$ 5,11.



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