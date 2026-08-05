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Lula conversa por telefone com Putin sobre comércio e geopolítica

Presidentes do Brasil e da Rússia concordaram sobre a importância do multilateralismo

Conexão Record News|Do R7

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou na terça (4) por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Por uma hora, eles discutiram sobre o fortalecimento de laços comerciais e tecnológicos.

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