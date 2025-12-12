Apagão em São Paulo: aproximadamente 1,3 milhão de imóveis continuam sem luz

Um ciclone extratropical com ventos de até 98 km/h causou um apagão em mais de um milhão de imóveis em São Paulo. Edval Delbone, engenheiro eletricista e professor no Instituto Mauá de Tecnologia, explica as principais fragilidades da infraestrutura elétrica.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!