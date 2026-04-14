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Brasileiro propõe nova rota para missões rumo a Marte

Alternativa é capaz de reduzir tempo de viagem atual em até três vezes

Jornal da Record News|Do R7

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O brasileiro Marcelo de Oliveira Souza, doutor em cosmologia física e professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, desenvolveu um estudo que promete revolucionar as missões espaciais rumo a Marte.

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