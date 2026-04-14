Brasileiro propõe nova rota para missões rumo a Marte

O brasileiro Marcelo de Oliveira Souza, doutor em cosmologia física e professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, desenvolveu um estudo que promete revolucionar as missões espaciais rumo a Marte.



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