‘Câncer de mama não é tudo igual’: mastologista dá dicas para identificar nódulos

Em entrevista à RECORD NEWS, a mastologista Fabiana Makdissi, líder do Centro de Referência em Tumores de Mama do A. C. Camargo, lembra que nem todos os nódulos mamários indicam câncer . Em geral, apenas os irregulares, mais endurecidos e com crescimento rápido merecem atenção. “Toda vez em que uma mulher sente um caroço na sua própria mama, a primeira coisa a se fazer é manter a calma e procurar um médico”, afirma.