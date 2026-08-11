Desenrola Adimplentes: medida para informais e beneficiários do FIES começa a valer

O governo federal iniciou um novo programa voltado para pessoas que mantêm suas contas em dia. A medida oferece condições especiais de crédito. O Desenrola Adimplentes é destinado a trabalhadores informais sem carteira assinada e exclui funcionários públicos, aposentados ou pensionistas do INSS.



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