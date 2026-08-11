Tremor de magnitude 7,4 deixa mais de 200 mortos na Colômbia
Dezenas de pessoas ficaram feridas; presidente do país decretou estado de calamidade
Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia nesta segunda (10) e foi sentido até em partes do Brasil.
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