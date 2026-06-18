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Dívidas de condomínios enviadas a cartórios têm salto de 569%

Montante total das cobranças no ano passado passou de R$ 199 milhões

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As dívidas de condomínios enviadas a cartórios para protesto aumentaram 569% entre 2024 e 2025.

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