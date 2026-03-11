Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Jornal da Record News

EUA: governo considera facções brasileiras uma ameaça

Em comunicado, Departamento de Estado americano não mencionou classificação de terrorismo

Jornal da Record News|Do R7

  • Google News

O Departamento de Estado americano considera as facções criminosas do Brasil como uma ameaça à segurança do hemisfério.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • faccao-criminosa
  • pcc-primeiro-comando-da-capital
  • comando-vermelho
  • estados-unidos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.