Fraudes disparam em 2024: idosos acima de 60 anos são mais suscetíveis a tentativas de golpe

"O público acima de 60 anos, em tese e falando genericamente, são pessoas que têm menos intimidade com a tecnologia e, de fato, acabam acreditando mais em comunicações, telefonemas ou mensagens sem verificar quem está por trás disso", analisa Luiz Filipe Morra, gerente executivo da Serasa Experian, ao comentar os dados do Relatório de Identidade e Fraude 2025.



A pesquisa, divulgada nesta terça-feira (25), aponta que 51% dos brasileiros foram vítimas de alguma modalidade de golpe no ano passado, e mais da metade sofreram prejuízos financeiros. Em entrevista ao Jornal da Record News , Morra afirma que o percentual que mais aumentou está relacionado às tentativas de ataque nesta faixa etária, que alcançou os 11%.