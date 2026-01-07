Logo R7.com
Governo americano deixa de considerar Maduro líder de cartel

Departamento de Justiça passou a acusá-lo de lucrar com o tráfico de drogas

Os Estados Unidos voltaram atrás em uma das acusações contra Nicolás Maduro nesta terça-feira (6). De acordo com o jornal norte-americano The New York Times, o Departamento de Justiça do país deixou de considerar o venezuelano como o líder do chamado Cartel de Los Soles.

