Governo americano deixa de considerar Maduro líder de cartel
Departamento de Justiça passou a acusá-lo de lucrar com o tráfico de drogas
Os Estados Unidos voltaram atrás em uma das acusações contra Nicolás Maduro nesta terça-feira (6). De acordo com o jornal norte-americano The New York Times, o Departamento de Justiça do país deixou de considerar o venezuelano como o líder do chamado Cartel de Los Soles.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Miscigenação acentuada no Brasil pode favorecer longevidade
Pesquisadores da USP analisaram idosos geneticamente para entender envelhecimento
Nicolás Maduro se declara inocente na 1ª audiência nos EUA
Na ONU, países como China, Rússia, Colômbia e Brasil criticam ação de Washington
Venezuela reduz produção de petróleo por causa de bloqueio
Preço da Commodity oscila e barril Brent fecha dia valendo US$ 61,80
Correios prevê corte de 15 mil funcionários até 2027
Plano também conta com fechamento de agências e venda de imóveis
Pix revolucionou o sistema financeiro do país em cinco anos
Diretor do BC conta motivos da criação e inovações promovidas pela ferramenta
Bolsa de valores bateu cerca de 30 recordes em 2025
Resultados de 2026 deverão ser influenciados por eleições gerais e taxas de juros
Governo da Nigéria confirma operação conjunta com os EUA
Presidente Donald Trump ordenou bombardeio alegando perseguição contra cristãos
3,7 milhões de mulheres sofreram alguma agressão em 2025
Redatora da Lei Maria da Penha analisa avanços e desafios do Brasil sobre o tema
Lula deixa condenados do 8/1 fora do indulto de Natal
Presos por violência contra mulher e delatores também não foram incluídos
Rússia reafirma apoio ao governo de Nicolás Maduro
Declaração do Kremlin ocorre em meio ao bloqueio do trânsito de navios petroleiros
Brasil vai ter regras para o uso da inteligência artificial nas salas de aula
CNE finaliza documento que orienta uso da tecnologia nas escolas brasileiras
Inflação médica no Brasil deve ser de 11,1% em 2025
Estudo leva em consideração fatores como preços de planos de saúde e medicamentos
Kiev quer entregar proposta de paz a Moscou nos próximos dias
Governo ucraniano prepara documento junto com os Estados Unidos
Acordo entre Mercosul e União Europeia pode ser assinado neste sábado (20)
Texto prevê queda nas taxas cobradas sobre produtos agrícolas exportados à Europa