Governo americano deixa de considerar Maduro líder de cartel

Os Estados Unidos voltaram atrás em uma das acusações contra Nicolás Maduro nesta terça-feira (6). De acordo com o jornal norte-americano The New York Times, o Departamento de Justiça do país deixou de considerar o venezuelano como o líder do chamado Cartel de Los Soles.



