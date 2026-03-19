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Governo intensifica fiscalização de frete mínimo no país

Empresas infratoras poderão ter registro cassado em caso de reincidência

Jornal da Record News|Do R7

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O aumento no preço dos combustíveis pode impactar na economia brasileira.

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