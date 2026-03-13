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Mais de 44 mil pessoas esperam por transplante de rim no Brasil

Quantidade representa 92% de toda lista nacional, sendo a maior demanda do país

Jornal da Record News|Do R7

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O Brasil possui 44 mil pessoas esperando por transplantes renais.

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