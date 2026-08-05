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Ansiedade entre crianças preocupa autoridades

Especialista explica os fatores por trás do aumento de transtornos na infância

News das 19h|Do R7

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Um estudo inédito liderado pelo psiquiatra Christian Kieling, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Hospital Moinhos de Vento, destaca que a ansiedade é a principal causa de incapacidade entre crianças brasileiras de 5 a 9 anos.




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