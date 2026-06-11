Manifesto a favor da PEC do trabalho flexível reúne cerca de 3.000 entidades

Um manifesto a favor da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do trabalho flexível foi assinado por cerca de 3.000 entidades dos setores produtivo e de serviços no Brasil. Juntas, essas organizações geram mais de 40 milhões de empregos.



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