'Muita tensão', repórter da RECORD relata experiência durante ataque a Israel

Durante transmissão na RECORD NEWS, o repórter Mathias Brotero relatou sua experiência durante o ataque do Irã a Israel, nesta terça-feira (1º). Segundo ele, a equipe da RECORD estava trabalhando na cobertura de uma matéria externa quando começaram a tocar as sirenes que indicavam a invasão do espaço aéreo. O grupo precisou se abrigar em um comércio até que fosse seguro seguir para um bunker . “Foi um momento de muita tensão. A gente teve que buscar rapidamente um abrigo”, afirmou.