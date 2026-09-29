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Nova tecnologia faz exames básicos em clínica na Escócia

Robô conversa com os pacientes antes do atendimento médico

News das 10|Do R7

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O robô Temi está sendo utilizado para realizar a triagem dos pacientes em uma clínica na Escócia.

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