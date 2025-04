Paz na Ucrânia precisa ser boa, duradoura e balanceada para ambos os lados, diz professor

Em entrevista ao Jornal da Record News desta segunda-feira (24), Renato Kloss, mestre em relações internacionais, analisa os pontos de divergência que dificultam um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia . Para Kloss, um dos principais fatores é a segurança, uma vez que os Estados Unidos atuou por anos como liderança da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e agora considera deixar o tratado.

Tal possibilidade fez com que líderes europeus e do Canadá se reunissem, na capital ucraniana, para reafirmar o apoio ao país e discutir a possível entrada da Ucrânia na Otan, além do envio de tropas de paz europeias para Kiev, iniciativa já vetada pelo presidente russo Vladimir Putin.