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Ucrânia e União Europeia selam acordo de drones

Pacto vai unir experiência ucraniana em produção e escala industrial europeia

Conexão Record News|Do R7

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A Ucrânia e a União Europeia firmaram um acordo para ampliar a produção de drones. Veja análise.

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