Refinaria de petróleo pega fogo após ataques na Rússia

Um incêndio destruiu uma refinaria de petróleo na Rússia após um ataque com drones. Nos últimos meses, a Ucrânia intensificou ofensivas contra a infraestrutura energética do país.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!