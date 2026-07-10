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Refinaria de petróleo pega fogo após ataques na Rússia

Nos últimos meses, Ucrânia intensificou ofensivas contra infraestrutura energética do país

Conexão Record News|Do R7

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Um incêndio destruiu uma refinaria de petróleo na Rússia após um ataque com drones. Nos últimos meses, a Ucrânia intensificou ofensivas contra a infraestrutura energética do país.

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