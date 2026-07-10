Refinaria de petróleo pega fogo após ataques na Rússia
Nos últimos meses, Ucrânia intensificou ofensivas contra infraestrutura energética do país
Um incêndio destruiu uma refinaria de petróleo na Rússia após um ataque com drones. Nos últimos meses, a Ucrânia intensificou ofensivas contra a infraestrutura energética do país.
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