Análise: Zelensky traz à mesa de negociação a soberania econômica de seu país

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky , retrocedeu e falou em negociar com os Estados Unidos. Segundo o presidente estadunidense, Donald Trump , o uso das chamadas “terras raras” ucranianas em troca de apoio militar seria uma recuperação pelo dinheiro gasto pelos EUA com Kiev. Zelensky defendeu um encontro com o presidente americano e com o russo, Vladimir Putin, sem data prevista.





Em entrevista ao Conexão Record News , o analista internacional Vladimir Feijó ressalta que, desde o início, a Ucrânia já tinha feito promessas e concessões para que os Estados Unidos dessem apoio. Com o comando russo em regiões improváveis de devolução, o professor explica que os EUA querem trocar os elementos de segurança, como uma garantia com investimento.