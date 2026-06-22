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2,7 toneladas de cocaína são apreendidas na Austrália

Droga foi encontrada em compartimentos escondidos sob pisos falsos

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A polícia na Austrália realizou a maior apreensão de cocaína do país ao encontrar 2,7 toneladas da droga nos arredores de Sydney.

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