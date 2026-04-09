Abrafesta: fim da escala 6x1 pode ampliar informalidade

A Câmara dos Deputados discute uma PEC que propõe o fim da escala 6x1, atualmente na Comissão de Constituição e Justiça, com previsão de votação até o fim de maio.



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