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Abrafesta: fim da escala 6x1 pode ampliar informalidade

Alteração do modelo de trabalho está em discussão na Câmara dos Deputados

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A Câmara dos Deputados discute uma PEC que propõe o fim da escala 6x1, atualmente na Comissão de Constituição e Justiça, com previsão de votação até o fim de maio.

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