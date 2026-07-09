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Advogada explica como o mecanismo do Pix Pensão vai funcionar na prática

Senado aprovou texto que automatiza pagamento mensal obrigatório

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O Senado aprovou o projeto de lei que cria o PIX Pensão, um sistema destinado a automatizar o pagamento de pensão alimentícia. A proposta agora aguarda a sanção presidencial e busca simplificar o processo para responsáveis legais pelas crianças e adolescentes.

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