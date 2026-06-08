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Aluguel de curta temporada gera dúvidas em condomínios

Especialista explica o que muda com a decisão recente do STJ sobre o assunto

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A recente decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) trouxe à tona a discussão sobre aluguéis por temporada em condomínios. Medida visa resolver conflitos frequentes entre residentes permanentes e inquilinos temporários.

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