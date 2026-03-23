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Aposentados buscam cada vez mais o empréstimo consignado para quitar contas básicas

Lei diz que público pode ter até 40% da aposentadoria impactada por dívidas

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Aposentados recorrem cada vez mais ao empréstimo consignado para pagar contas básicas. Mais da metade está endividada e, como as parcelas são descontadas diretamente do benefício do INSS, por lei, o aposentado pode comprometer até 40% da renda mensal.

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