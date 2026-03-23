Aposentados buscam cada vez mais o empréstimo consignado para quitar contas básicas

Aposentados recorrem cada vez mais ao empréstimo consignado para pagar contas básicas. Mais da metade está endividada e, como as parcelas são descontadas diretamente do benefício do INSS, por lei, o aposentado pode comprometer até 40% da renda mensal.



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