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Bateria de celular explode durante manutenção do aparelho

Fogo se espalhou rapidamente, atingindo o rosto do homem que estava trabalhando

Link Record News|Do R7

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Um incidente envolvendo a explosão da bateria de um celular feriu um técnico na região metropolitana de Goiânia. Durante a manutenção do aparelho, a bateria explodiu no rosto do profissional e o fogo se espalhou rapidamente. Para escapar das chamas, ele precisou se jogar da cadeira.

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