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Brasil produz mais de 800 mil toneladas de chocolate

Estimativa de 2025 revela lucro de US$ 210,2 milhões com exportações

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No Dia Mundial do Chocolate, o Brasil se destaca como um dos principais produtores e consumidores globais. A produção nacional chegou a mais de 800 mil toneladas em 2025, gerando um lucro de US$ 210,2 milhões.

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