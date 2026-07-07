Brasil produz mais de 800 mil toneladas de chocolate

No Dia Mundial do Chocolate, o Brasil se destaca como um dos principais produtores e consumidores globais. A produção nacional chegou a mais de 800 mil toneladas em 2025, gerando um lucro de US$ 210,2 milhões.



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