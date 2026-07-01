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Brasileiros são premiados em competição de tecnologia na China

Alunos do ensino médio e da graduação competiram com candidatos de 200 países

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Estudantes brasileiros da rede pública se destacaram em uma competição internacional de tecnologia realizada na China.

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