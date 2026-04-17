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Cinema conta com estreia de peso e filme brasileiro na semana

"Rio de Sangue", "Maldição da Múmia" e "Crepúsculo" são os destaques

Link Record News|Do R7

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Nesta semana, as salas de cinema recebem uma variedade de lançamentos que prometem agradar a diferentes públicos. Entre as novidades está "Maldição da Múmia".

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