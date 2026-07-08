Concurso Miss Universe Brasil acontece dia 25 de julho

O concurso Miss Universe Brasil acontece em 25 de julho e será transmitido exclusivamente pela Record, RecordPlus e R7. Evento que reúne representatividade e glamour vai escolher vencedora nacional que representará o país no Miss Universo.



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