Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Concurso Miss Universe Brasil acontece dia 25 de julho

Evento que reúne representatividade e glamour vai escolher vencedora nacional

Link Record News|Do R7

  • Google News

O concurso Miss Universe Brasil acontece em 25 de julho e será transmitido exclusivamente pela Record, RecordPlus e R7. Evento que reúne representatividade e glamour vai escolher vencedora nacional que representará o país no Miss Universo.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • beleza
  • miss-universe-brasil
  • record
  • link-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.