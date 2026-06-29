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Cosme: Ancelotti tem pouco tempo para corrigir erros e provar que é o melhor técnico do mundo

Colunista Cosme Rímoli acompanhou a virada do Brasil sobre o Japão direto de Houston

Link Record News|Do R7

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O Brasil venceu, mas não convenceu. A opinião é de Cosme Rímoli, colunista do R7, que acompanhou direto de Houston, nos EUA, a vitória de virada do Brasil sobre o Japão pela Copa do Mundo. O próximo adversário será Noruega ou Costa do Marfim, e a seleção precisa evoluir para continuar avançando no Mundial. Assista!

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