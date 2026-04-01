Descoberta em lago na Suíça revela conjunto de artefatos históricos

Arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente nas águas tranquilas de um lago na Suíça: os vestígios de um raro naufrágio romano datado de cerca de 2.000 anos.



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