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Descoberta em lago na Suíça revela conjunto de artefatos históricos

Raro naufrágio romano de 2.000 anos foi encontrado por arqueólogos

Link Record News|Do R7

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Arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente nas águas tranquilas de um lago na Suíça: os vestígios de um raro naufrágio romano datado de cerca de 2.000 anos.

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