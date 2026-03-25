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Eduardo Cunha detalha objetivos políticos para as eleições

Ex-presidente da Câmara é pré-candidato ao cargo de deputado federal em 2026

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Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, confirmou sua pré-candidatura a deputado federal por Minas Gerais em 2026.

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