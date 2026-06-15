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Empresa responsável por jovem arremessada de ponte funcionava de forma ilegal

Três suspeitos foram presos após incidente em Limeira, no interior de São Paulo

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A Polícia Civil investiga a morte de uma jovem de 21 anos que caiu de uma ponte durante um salto radical em Limeira (SP). Três pessoas foram presas sob suspeita de operar ilegalmente a atividade. A vítima sofreu uma queda de 40 metros enquanto praticava Rope Jump.


Marco Jota, presidente da Associação Brasileira de Rope Jump, destacou falhas graves nos protocolos de segurança e no preparo da equipe responsável pelo evento. Segundo ele, o grupo não possuía capacidade técnica para realizar a atividade com segurança e negligenciou procedimentos básicos, como checagem cruzada dos equipamentos.

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