Entregador agride recepcionista dentro de UPA em SP

Um episódio de agressão envolvendo um entregador e um recepcionista ocorreu dentro de uma Unidade de Pronto Atendimento no centro de Taquaritinga (SP). Veja as imagens.



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