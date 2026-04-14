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Entregador agride recepcionista dentro de UPA em SP

Agressão ocorreu após um desentendimento sobre a entrega de um pedido

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Um episódio de agressão envolvendo um entregador e um recepcionista ocorreu dentro de uma Unidade de Pronto Atendimento no centro de Taquaritinga (SP). Veja as imagens.

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