Especialista em educação debate misoginia nas escolas
'É importante trabalhar isso desde a educação infantil', diz Claudia Costin
O Brasil registrou casos de misoginia em escolas, incluindo adolescentes trocando mensagens de ódio contra mulheres.
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