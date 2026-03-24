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Especialista em educação debate misoginia nas escolas

'É importante trabalhar isso desde a educação infantil', diz Claudia Costin

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O Brasil registrou casos de misoginia em escolas, incluindo adolescentes trocando mensagens de ódio contra mulheres.

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