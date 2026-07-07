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Estudo alerta para impacto da superlotação de satélites

Excesso de equipamentos pode clarear o céu e prejudicar astronomia

Link Record News|Do R7

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Um estudo do Observatório Europeu do Sul, publicado na revista Astronomy and Astrophysics, indica que o crescente número de satélites em órbita pode alterar significativamente a aparência do céu noturno. Atualmente, cerca de 14 mil satélites, muitos da constelação Starlink da SpaceX, orbitam a Terra, mas esse número pode aumentar para até 1,7 milhão.

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