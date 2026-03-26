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Fãs do BTS viajam a Seul e movimentam economia local

Passagem do grupo por 44 cidades pode gerar mais de US$ 5 bilhões

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Milhares de fãs do BTS estão viajando para Seul sem ingresso para os shows.

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