Festival de pipas encanta turistas e moradores na Dinamarca

Um festival de pipas transformou os céus da Dinamarca em um espetáculo visual impressionante. Realizado em uma ilha do país europeu, o evento contou com 25 mil pipas nos mais diversos formatos e tamanhos.



Além disso, representantes de 26 países estiveram presentes para contribuir com suas criações elaboradas.



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