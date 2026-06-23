Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Festival de pipas encanta turistas e moradores na Dinamarca

Foram 25 mil brinquedos colocados no ar, com vários formatos e tamanhos

Link Record News|Do R7

  • Google News

Um festival de pipas transformou os céus da Dinamarca em um espetáculo visual impressionante. Realizado em uma ilha do país europeu, o evento contou com 25 mil pipas nos mais diversos formatos e tamanhos.

Além disso, representantes de 26 países estiveram presentes para contribuir com suas criações elaboradas.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Dinamarca
  • link-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.