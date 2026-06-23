Festival de pipas encanta turistas e moradores na Dinamarca
Foram 25 mil brinquedos colocados no ar, com vários formatos e tamanhos
Um festival de pipas transformou os céus da Dinamarca em um espetáculo visual impressionante. Realizado em uma ilha do país europeu, o evento contou com 25 mil pipas nos mais diversos formatos e tamanhos.
Além disso, representantes de 26 países estiveram presentes para contribuir com suas criações elaboradas.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Internações por síndrome respiratória grave aumentam no país
Número de casos voltou a crescer entre as populações de jovens, adultos e idosos
Kelly Godoy é a jornalista mais admirada do agronegócio de 2026
Apresentadora vence pela terceira vez; RECORD NEWS é destaque na premiação
Novo presidente da Colômbia terá dificuldades para cumprir promessas de campanha, diz professor
Abelardo de La Espriella fez campanha com discurso contra atual sistema político
Especialista analisa saída de Keir Starmer e futuro político do Reino Unido
Alexandre Uehara, coordenador do curso de Relações Internacionais da ESPM, explica razões da queda de popularidade do primeiro-ministro
Saiba como vai funcionar o reality de empreendedorismo 'Elevator Pitch Brasil'
Empresários de comunidades e periferias devem convencer os 'titãs' a investir
Antiga prisão vira espaço de esporte e lazer em Monterrey
Local teve uma das rebeliões mais violentas do sistema penitenciário mexicano
2,7 toneladas de cocaína são apreendidas na Austrália
Droga foi encontrada em compartimentos escondidos sob pisos falsos
Tubarões ameaçados de extinção estão se reproduzindo
Registro mostra animal da espécie mangona gestante; população foi reduzida em 90%
Semana do Mídia: publicitário fala sobre importância do Guia Cenp
Diretor da agência Galeria avalia estratégias e resultados do setor
Ministro diz que Copa Feminina será a maior da história
Evento acontece no ano que vem no Brasil, do dia 24 de junho a 25 de julho
Casal sobe em capô de carro para não se afogar em um lago
Equipes de resgate usaram um caiaque no resgate; ambos foram levados em segurança
‘A TV aberta continua tendo uma posição estrutural no nosso mercado’, diz diretora do Ibope
Em entrevista exclusiva ao 'Link News', Paula Carvalho falou sobre os hábitos da audiência brasileira e a evolução da TV 3.0
Grupo se mobiliza para salvar mulher presa em enchente
Com uma corda e uma placa de isopor, a motorista foi puxada e salva da inundação; flagrante vem da China
Cosme Rímoli: no reality show de Neymar, novo suspense é se ele conseguirá enfrentar a Escócia
Brasil enfrenta o Haiti sem o craque, que permanece em recuperação nos EUA