Filhos descobrem que corpo do pai foi trocado depois do velório em Belo Horizonte (MG)

Os filhos de um idoso descobriram que o corpo do pai foi trocado após o velório, há três anos, em Belo Horizonte, Minas Gerais . Durante exumação na última sexta-feira (30), foi descoberta uma placa de platina que não pertencia ao seu José, de 76 anos, falecido em decorrência da Covid-19 .



Se constatou então que o corpo dentro do caixão era, na verdade, de uma mulher, que deveria ter sido cremada. O cemitério informou que desligou os colaboradores envolvidos da empresa e entrou em contato com a família para esclarecer os fatos e tentar amenizar a situação, o que filha do homem nega.