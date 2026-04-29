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Fim da jornada 6x1 preocupa setor de alimentação fora do lar

Presidente da Abrasel avalia que medida pode gerar aumento de preços

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O fim da escala 6x1 traz preocupações econômicas para bares e restaurantes.

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