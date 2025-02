Furtos de celulares tiveram 'redução significativa' no pré-Carnaval, afirma porta-voz da PM

O primeiro fim de semana de pré-carnaval teve saldo positivo, com uma diminuição significativa de roubos e furtos de celulares , afirma o capitão Alexandre Guedes, porta-voz da PM de São Paulo, em entrevista ao Link News desta segunda-feira (24). Segundo Guedes, a redução foi de, ao menos, 60% em comparação com o mesmo período de 2024.



Os cuidados para curtir a folia com mais segurança, conforme o porta-voz, incluem não levar nenhum objeto de valor, deixar o celular e o dinheiro em uma pochete ou bolsa próxima ao corpo, evitar usar cartões de crédito, mas se não conseguir evitar, conferir sempre o valor cobrado.



Além disso, o policiamento foi reforçado para o feriado e profissionais vão acompanhar os blocos também de forma tecnológica — utilizando um sistema de drones e as câmeras de segurança da capital paulista. Guedes garante que três pessoas foram identificadas utilizando esses métodos em um bloco no sábado (22) e a PM recuperou cinco celulares furtados.