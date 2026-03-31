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Henrique Meirelles comenta desafios do Brasil na economia

Ex-ministro da Fazenda analisa taxa Selic e impactos da guerra no Oriente Médio

Link Record News|Do R7

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O ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles discutiu os desafios econômicos enfrentados pelo Brasil durante uma entrevista ao 'Link News'.

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