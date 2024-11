Homem é espancado por aproximadamente dez pessoas no meio da rua em Lambari (MG)

Um homem de 33 anos foi brutalmente agredido por um grupo de aproximadamente dez homens na madrugada do último domingo (24) no meio de uma rua em Lambari, no sul de Minas Gerais . Um dos suspeitos envolvidos na agressão foi detido pela polícia e alegou que tudo começou após o desentendimento da vítima com outro homem, que também estava na confusão. A polícia investiga o caso, enquanto a vítima está internada em estado grave em um hospital em Varginha .