Homem é preso após agredir filho recém-nascido e esposa no Espírito Santo

Um homem de 22 anos foi preso após agredir a esposa e o filho recém-nascido, na última sexta-feira (7), em Barra de São Francisco, no Espírito Santo. As câmeras de segurança flagraram o crime, em que as vítimas ficaram gravemente feridas. O suspeito foi encaminhado à unidade prisional de São Domingos do Norte, onde permanecerá à disposição da Justiça .