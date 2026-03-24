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Hugo Motta fala sobre sanção de projeto de lei Antifacção

PL institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil

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O Projeto de Lei Antifacção foi aprovado na Câmara dos Deputados em Brasília, com o objetivo de fortalecer o combate ao crime organizado no Brasil.

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