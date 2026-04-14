Ícones da música entram para o Hall da Fama do Rock
Iron Maiden, Oasis e Phil Collins marcaram gerações e ajudaram a moldar o som
O Hall da Fama do Rock irá adicionar as bandas Oasis, Iron Maiden, Wu-Tang Clan e New Order ao catálogo. Cantores como Phil Collins, Billy Idol e Sade também receberão a honraria.
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