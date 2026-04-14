Ícones da música entram para o Hall da Fama do Rock

O Hall da Fama do Rock irá adicionar as bandas Oasis, Iron Maiden, Wu-Tang Clan e New Order ao catálogo. Cantores como Phil Collins, Billy Idol e Sade também receberão a honraria.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!